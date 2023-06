Cantiere Giardini a lago di Como, via libera ai lavori a settembre. La conferma arriva dal sindaco della città, Alessandro Rapinese. Nei giorni scorsi la notizia dell’esclusione dall’appalto dell’azienda che si era aggiudicata i lavori di riqualificazione.

“Il soggetto aggiudicatario non ha rispettato i termini per presentare i documenti – ha sottolineato Rapinese – Questo è il motivo del ritardo. Ora stiamo andando avanti con la selezione di quelli che erano i soggetti che si sono messi in graduatoria. Appena ne troveremo uno che risponde ai requisiti, si parte. E’ presumibile a settembre”.

Un iter travagliato quello che ha accompagno il progetto per riqualificare i giardini a lago cittadini. Rinvii, stop e slittamenti e ancora progetti da rifare, fino poi all’ultima approvazione e alla gara per l’affidamento dei lavori. L’avvio del cantiere per la riqualificazione dei Giardini a Lago di Como era stato stabilito per il 12 giugno. “E’ presumibile che i lavori possano partire verso la metà di settembre o fine di settembre. Però in questi casi bisogna vedere come va a finire il rapporto col privato – continua il sindaco di Como – Siamo già nella fase seguente, quindi è verosimile che sia settembre”.

Il cantiere dovrebbe durare un anno. I nuovi Giardini a Lago saranno caratterizzati dal cannocchiale verde che da viale Cavallotti porta al tempio Voltiano. Prevista la realizzazione di spazi dedicati al fitness, il restauro dello spazio giochi e ancora una piccola biblioteca per conoscere la storia dei giardini e del tempio voltiano.