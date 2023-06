Dopo la raffica di no e polemiche politiche, arriva il plauso della Lega di Como all’intenzione avanzata dal sindaco della città Alessandro Rapinese di installare un cancello a chiusura dei portici dell’ex chiesa di San Francesco.

“Oggi il Comune di Como ha deciso di attuare la mozione presentata dalla Lega nel 2020 – si legge in una nota diffusa dal segretario cittadino del Carroccio, Ivan Noseda – e riteniamo che il posizionamento di grate o cancelli in luoghi particolari della città possa concorrere a tutelare beni architettonici e spazi pubblici (come a Roma i portici della Galleria Alberto Sordi) o privati, per esempio i sagrati o le scalinate delle chiese a Milano, Roma e in molti altri comuni. È necessario scoraggiare i bivacchi – si legge ancora – soprattutto per non dover rivivere situazioni di estremo degrado e insicurezza ricorrendo poi a sgomberi forzati”.