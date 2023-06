Programmata la pre-stagione 2023-2024 del Como 1907, con la volontà di provare a competere per un’eventuale promozione nella massima serie italiana. Il ritiro si terrà nel centro sportivo di Mozzate a partire dall’8 luglio, seguiranno due settimane a Bormio dove i biancoblu si fermeranno fino alla fine del mese. Già fissata il 12 la prima amichevole dell’anno, sarà contro il Gillingham, una squadra della quarta divisione inglese. Inoltre è in dubbio la presenza in campo di Cesc Fabregas per la prossima annata, il centrocampista spagnolo non è riuscito a trovare la migliore condizione fisica nella scorsa stagione. Un’ipotesi concreta, sarebbe il ritiro dal calcio giocato per intraprendere la carriera da allenatore. Un indizio arriva dalla tournée americana. Iscritto come giocatore-allenatore, non è mai entrato nel rettangolo verde e si è limitato a guidare i compagni dalla panchina.