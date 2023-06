Il grande abbraccio di Milano a Silvio Berlusconi.

Espansione Tv domani seguirà in diretta i funerali di Stato del cavaliere in Duomo, a partire dalle 14.45. Le immagini delle esequie, una troupe all’esterno in piazza per accompagnare i telespettatori lungo la cerimonia.

Ma non solo: le telecamere di Espansione Tv saranno in piazza Duomo già dal mattino. La troupe di Etg+Today, a partire dalle 9.30, intercetterà i milanesi in una giornata particolare, che segna la fine di un’era.

Poi, alle 12.30, i collegamenti sempre in diretta con la Prima Edizione di Etg e infine, come anticipato, i funerali di Silvio Berlusconi, in diretta dal Duomo di Milano su Etv a partire dalle 14.45 con ospiti in studio e commenti.