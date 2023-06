Parcheggio nell’area ex Ticosa. “Il progetto per il parcheggio arriverà entro Natale”. A dettare i tempi è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. “Per il mese di dicembre vorrei far passare in consiglio comunale il progetto. In questi giorni i tecnici comunali stanno svolgendo doversi sopralluoghi nell’area per valutare in maniera puntuale tutte le problematiche che quella zona presenta”, ha aggiunto ancora il primo cittadino.

Il progetto a cui lavora l’amministrazione cittadina prevede la realizzazione di oltre mille posti auto, alcuni destinati alla sosta dei pullman turistici.

Intanto proseguono anche le analisi sull’ultima porzione di terreno che resta da bonificare. Si tratta della “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella. L’ultima parte – come detto – di una bonifica infinita. Diversi i contatti e le riunioni di confronto tra Comune di Como, Arpa, Ats e Provincia. Al momento delle quattro soluzioni alternative all’intervento di risanamento ambientale della “Cella 3” dell’area ex Ticosa, evidenziate dallo studio di fattibilità tecnico-economica, soltanto una sembrerebbe quella individuata dall’amministrazione comunale, ossia l’asportazione totale dell’intera porzione, operazione utilizzata anche per la restante area. “E’ imprescindibile che si concluda la bonifica per realizzare il parcheggio – ha infine aggiunto Rapinese – Se si studia un bel progetto, la città avrà problemi risolti in termini di mobilità per i prossimi 30-40 anni”.

Nel piano sarà inclusa anche la riqualificazione della viabilità attorno all’area della Ticosa.