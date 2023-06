Un giocatore e i due assistenti allenatori lasciano la Pallacanestro Cantù. La società ha comunicato di aver esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’atleta Matteo Da Ros.

“Pallacanestro Cantù ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrate nelle ultime due stagioni, in cui ha rivestito anche il ruolo di capitano della squadra, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota della società.

Si interromperà alla fine del mese di giugno invece, alla scadenza del contratto, il rapporto professionale con gli assistenti allenatori Massimiliano Oldoini e Ugo Ducarello.

“Il club ringrazia Max e Ugo per l’importante lavoro svolto a Cantù e per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate e augura loro le migliori fortune per il futuro” il comunicato della Pallacanestro Cantù.