L’attesa per la Regina soffocata dal traffico e ormai nel pieno della stagione turistica potrebbe finire il 3 luglio prossimo. In quella data, salvo ulteriori imprevisti dovrebbe entrare finalmente in vigore l’ordinanza per limitare il transito di bus e mezzi pesanti. Il provvedimento dell’Anas, l’ente proprietario della strada, era atteso già dalla metà di maggio. La firma sul documento è però via via slittata.

“La firma dell’Anas è attesa tra domani e giovedì – ha spiegato oggi il prefetto di Como, Andrea Polichetti – E’ stata comunque indicata la data di entrata in vigore del provvedimento, che sarà il 3 luglio prossimo. Il periodo dalla firma all’effettiva adozione dell’ordinanza servirà per installare la segnaletica e fare una campagna di comunicazione la più ampia possibile sulle nuove restrizioni”.

La richiesta di provvedimenti drastici per ridurre il problema del traffico è stata avanzata in modo pressoché unanime dal territorio. L’ordinanza che sarà firmata dall’Anas riguarderà i mezzi superiori a 11 metri di lunghezza. Nella tratta Colonno-Tremezzina i bus turistici potranno viaggiare solo in direzione Como – Colico. I mezzi pesanti, sempre superiori a 11 metri, potranno invece circolare solo tra le 22 e le 6 del mattino.

La bozza del provvedimento è stata definita da tempo, ma la firma è poi slittata più volte, da metà maggio fino ad oggi. “E’ un’operazione complessa – aveva spiegato il prefetto di Como, Andrea Polichetti – perché si tratta di più divieti che culminano in un’unica ordinanza”.

In attesa dell’ordinanza, dal primo giugno è operativo il presidio fisso della polizia stradale a Tremezzina. Attivato anche il servizio degli osservatori del traffico, dal lunedì al venerdì, per evitare per quanto possibile ingorghi nelle strettoie.