“Se il sindaco di Como intervenisse sul mercato coperto noi saremmo estremamente favorevoli. Ci battiamo da anni per una riqualificazione dell’edificio di via Mentana”: Angelo Basilico, direttore generale di Confesercenti Como, interviene dopo l’annuncio del sindaco Alessandro Rapinese di non voler rinnovare la convenzione in scadenza con il Comac, il Consorzio Mercato Agricoltori comaschi, e di voler realizzare un progetto per valorizzare il mercato coperto.

“In passato abbiamo anche raccolto 2mila firme per chiedere all’amministrazione di salvaguardare la struttura”, spiega Basilico. “Il degrado è sotto gli occhi di tutti da anni, soprattutto nei due padiglioni centrali. Non esiste un impianto di riscaldamento per l’inverno e di condizionamento per l’estate, quindi è come stare all’aria aperta. I muri non vengono imbiancati da anni e porte e infissi sono vecchi. Molti banchi nel reparto ortofrutticolo risultano abbandonati. Non si può avere un luogo immenso in questo stato nel pieno centro cittadino. – conclude il direttore di Confesercenti Como – Negli anni non si è mai avuto un intervento serio”.