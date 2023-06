Raduno a Livigno per la Nazionale di canottaggio. Nel gruppo anche atleti comaschi o portacolori di club del territorio lariano. Da venerdì scorso gli azzurri sono in altura: nel mirino le qualificazioni olimpiche di Belgrado, in programma dal 3 al 10 settembre. Un collegiale di ossigenazione in quota a programmato fino al 13 luglio, in una località che negli anni è già stata sede di altre preparazioni mondiali e premondiali.

Per il direttore tecnico Francesco Cattaneo sarà un momento di grande attenzione verso ogni singolo atleta, in maniera da poter definire i vari equipaggi che saranno iscritti al Campionato del Mondo di inizio settembre nella capitale della Serbia. Sono dunque iniziate le manovre di avvicinamento all’ultima fase di preparazione premondiale che si terrà a Piediluco, un periodo durante il quale saranno definite tutte le formazioni.

A Livigno sono presenti, seguiti da tutto lo staff tecnico federale 42 atleti (17 donne e 25 uomini). Il Lago di Como schiera Davide Comini, Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Pietro Ruta, Gabriel Soares.

Lo scorso fine settimana, intanto, a Gavirate (Varese) sono andati in scena i campionati tricolori giovanili e Pararowing. Buon bottino per le società comasche, con sette medaglie oro (quattro per la Lario, due per Menaggio, uno per Moltrasio).