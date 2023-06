Sono stati presentati oggi a Palazzo Pirelli gli “European Master Games 2027”, i giochi durante i quali si svolgono competizioni agonistiche di altissimo livello di diverse discipline riservate ad atleti di che abbiano superato i 30 anni di età.

Come ricordato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Questi sono Master Games estivi. Nel 2024 ci saranno quelli invernali, mentre nel 2027 quelli estivi che coinvolgono tre diverse città: Como, Lecco e Varese. Sarà un’occasione in più per mostrare le bellezze dei nostri territori, i valori dello sport e nello stesso tempo fare una grande promozione turistica.”

Non è ancora chiaro quali saranno le discipline che avranno come campo di gara gli impianti sportivi della provincia di Como, ma si può pensare che, qualora il nuovo Palazzetto di Cantù dovesse realmente vedere la luce, quella sede potrebbe essere tra quelle più gettonate della zona.

Il territorio comasco potrebbe mettere a disposizione, per esempio, anche i suoi prestigiosi campi da golf, le sue strade per le gare di ciclismo, il centro Reniero di Eupilio per le prove di canottaggio, le acque del lago per le competizioni di vela e lo stadio Sinigaglia per le partite di calcio.