Mercato coperto di Como, sono iniziati gli interventi di pulizia. Ad annunciare con toni duri l’operazione era stato nei giorni scorsi il sindaco della città, Alessandro Rapinese: “Quell’obbrobrio che è il mercato coperto è finito”. Dopo il sopralluogo effettuato dall’amministrazione comunale, è arrivata la decisione sul futuro del mercato coperto di via Mentana. La convenzione con il Comac, Consorzio Mercato Agricoltori comaschi, in scadenza nei prossimi mesi, non verrà rinnovata e il primo cittadino ha dunque annunciato una serie di interventi per eliminare il degrado e riqualificare la struttura.

“Abbiamo avuto modo di verificare delle situazioni intollerabili – aveva spiegato ancora Rapinese –Postazioni abbandonate, celle frigorifere lasciate lì. Sembrava la terra di nessuno”.

In mattina dunque sono iniziati gli interventi di pulizia e rimozione del materiale inutilizzato. Inoltre il sindaco ha ribadito che è quasi pronto il progetto per il padiglione ex grossisti del mercato coperto. Nei mesi scorsi infatti era arrivato il via libera dalla giunta cittadina al completamento dei lavori. Il padiglione ex grossisti tra le vie Mentana e Sirtori ad oggi risulta parzialmente ristrutturato e ancora inutilizzato. Il Comune ha deciso di terminare gli interventi lasciati in sospeso dal contratto d’appalto che risale al 2012, approvando uno studio di fattibilità sull’immobile, nel quale vengono indicati i lavori da eseguire. Il totale dei lavori ammonta a 990mila euro. La struttura sarà pronta per la primavera del 2024.

“Vogliamo un mercato coperto dove entrarvi sia un piacere”, aggiunge Rapinese che per quanto riguarda il futuro degli operatori che lavorano al mercato coperto assicura: “Parleremo di ognuno di loro”.