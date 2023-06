Due giovani comaschi arrestati dalla polizia di Stato per tentato furto in concorso. Durante la notte scorsa – 1.30 circa – gli agenti della squadra volante sono intervenuti in uno stabile in costruzione in via della Bastiglia a Como, quartiere di Rebbio. Un dipendente della ditta appaltatrice dei lavori edili, durante un giro di controllo al cantiere, aveva segnalato la presenza di due persone all’interno di un magazzino.

All’arrivo della pattuglia l’uomo ha indicato ai poliziotti il locale, che custodiva materiale idraulico di particolare valore e dove aveva visto rifugiarsi i due. Entrambi immediatamente rintracciati dagli agenti. Si tratta di due giovani di 18 e 19 anni residenti nel vicino quartiere di Breccia, già noti alle forze dell’ordine per furto, rapina e reati contro la persona.

Hanno tentato di giustificare la loro presenza nel magazzino dicendo che si erano introdotti con l’intenzione di consumare dello stupefacente in tutta tranquillità.Nelle loro disponibilità però non è stato trovato alcun tipo di droga.

Portati in questura. E, su indicazioni del pubblico ministero di turno, dichiarati in stato di arresto per tentato furto in concorso. Trattenuti quindi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo questa mattina in tribunale.