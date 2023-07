Basket, Christian Burns torna a Cantù per le prossime due stagioni sportive. Il lungo statunitense, ma di passaporto e nazionalità sportiva italiana, aveva già vestito la maglia biancoblù nell’annata 2017/2018, vincendo la classifica della valutazione (25.4 di media) e dei rimbalzi (10.0) nel campionato di Serie A.

“Christian Burns – commenta il General Manager dell’Acqua S. Bernardo, Alessandro Santoro – è una vecchia conoscenza per me personalmente e per Cantù. Posso dire che il nostro incontro risale al 2012 quando arrivò in Italia per vestire la maglia della Sutor Montegranaro. Successivamente abbiamo condiviso l’esperienza a Brescia, in due momenti differenti, ed è per questo che siamo rimasti molto legati al di là delle nostre professioni”.

“Non potrei essere più entusiasta – commenta Christian Burns – di aiutare Cantù a raggiungere i suoi obiettivi. Sono onorato di far parte di qualcosa di così speciale e sono felice di tornare in una città e in una società dove ho giocato una delle migliori pallacanestro della mia vita”.