Conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’ordinanza anti-traffico sulla Statale Regina. Lunedì scatteranno le limitazioni che riguardano i bus turistici e i mezzi pesanti. E tutto è pronto, la segnaletica verticale è stata posizionata lungo il tratto interessato. “Una misura necessaria – dice il sindaco di Tremezzina e presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra – Il traffico ha raggiunto volumi sconosciuti in passato e la situazione è diventata insostenibile”.

L’ordinanza – in vigore fino al 4 novembre – prevede che i pullman turistici possano sempre andare in direzione Nord (Como-Menaggio). Per il rientro dovranno fare il giro del lago, dalla Statale 36 passando per Lecco. Provvedimento diverso per i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci con lunghezza superiore agli 11 metri, che potranno circolare soltanto di notte (dalle 21 alle 6.30 in entrambe le direzioni di marcia). Previste delle fasce orarie diverse per i veicoli (sia per trasporto merci che per trasporto persone) di lunghezza tra 9 e 11 metri, che potranno viaggiare verso Nord tra le 6.30 e le 14 e verso Sud dalle 14 alle 19.30.

“Con la presenza dei movieri la situazione nell’ultimo periodo è leggermente migliorata – spiega Guerra – Prima avevamo almeno due o tre blocchi stradali al giorno. Credo però sia ora che entrino in vigore i provvedimenti e penso che questa ordinanza possa dare i risultati più efficaci causando il minore disagio possibile. Il problema di fondo è l’inadeguatezza strutturale della Regina, per questo servono delle regole. A partire da lunedì terremo monitorata la situazione e verificheremo l’impatto dei provvedimenti sulle attività e le categorie di lavoratori coinvolti – conclude il sindaco di Tremezzina – Se ci saranno soluzioni migliorative siamo disposti a valutarle strada facendo”.