Ancora una rapina, ancora una volta a Como in zona stadio e giardini. Protagonisti anche in questo caso ragazzi giovani. Un minorenne è stato denunciato.

La notte tra sabato e domenica, poco dopo la una, gli agenti della squadra volante della polizia di Stato sono intervenuti in viale Rosselli per la segnalazione di una rapina ai danni di un 18enne svizzero che passeggiava con altri due amici. In base a quanto spiegato agli agenti, i tre erano stati avvicinati poco prima da un altro ragazzo con la scusa di una sigaretta. Dopo qualche secondo però sono arrivati altri coetanei i quali, prendendo di mira il 18enne svizzero, lo hanno prima immobilizzato e poi gli rubato il portafoglio, con all’interno 100 euro circa, prima di allontanarsi verso il Tempio Voltiano. La vittima ha fornito una descrizione puntuale di uno dei rapinatori. Età, corporatura, altezza e abbigliamento. E dunque avviate le ricerche. Passata un’ora circa, lo stesso giovane aggredito e rapinato, ha richiamato il 112 spiegando di aver incrociato l’aggressore mentre camminava indisturbato in piazza Volta. In pochissimo tempo i poliziotti hanno raggiunto la piazza, rintracciandolo. Si tratta di un 16enne di origini ucraine, residente a Fino Mornasco.

Una volta in questura le vittime hanno formalizzato la denuncia e messo a verbale il riconoscimento. Su indicazioni del pubblico ministero di turno del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato denunciato in stato di libertà per rapina in concorso.

Brutale aggressione e rapina nei giorni scorsi nella stessa zona

Soltanto pochi giorni fa proprio nella zona del Monumento ai Caduti è andata in scena una brutale aggressione e rapina ai danni di un cittadino algerino 42enne (ne parlavamo qui).

La polizia aveva arrestato tre dei presunti responsabili del violento episodio. La vittima – in base a quanto è emerso – accerchiata e picchiata da una decina di persone. Colpito con calci, pugni e bottigliate. Lo avrebbero poi rapinato del telefono cellulare e di 500 euro, un cappellino e un caricabatterie che aveva nello zaino. Si sarebbero poi allontanati lasciandolo a terra sanguinante.