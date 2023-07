Al centro sportivo di Mozzate ha preso il via ufficialmente la stagione 2023-2024 del Como. Lariani al lavoro agli ordini del confermato Moreno Longo con la squadra che ovviamente deve essere completata da nuovi arrivi. Proprio sul fronte del mercato, è praticamente certo l’arrivo dal Genoa del portiere croato 25enne Adrian Semper.

Il primo impegno sarà mercoledì 12 luglio alle 13 allo stadio Sinigaglia, in amichevole contro gli inglesi del Gillingham.

L’obiettivo è già stato chiaramente definito dalla proprietà del club: la promozione in serie A. “Iniziamo con grandi viglia ed entusiasmo – ha sottolineato mister Moreno Longo – La lettera della proprietà è chiara ed esplicita. Ma per me non è una novità: fin dal mio arrivo a Como sapevo che si stava costruendo un percorso importante. Al netto delle parole bisognerà tramutare tutto in fatti: questo rimane un campionato difficile, le basi sono solide e vogliamo fare un passo in più. Lo merita una società che sta investendo tanto in termini economici per la città, la squadra ed i suoi tifosi”.