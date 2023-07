È stato arrestato in flagranza di reato un 41enne lecchese, che nella notte si è introdotto nelle cantine di uno stabile di via Dante a Como.

Ad allertare la Polizia, alle due di notte, è stato un ispettore in servizio alla Questura di Como e residente nello stabile di via Dante; l’agente, dopo aver chiamato i colleghi delle volanti per segnalare la presenza dell’intruso, ha indirizzato la pattuglia intervenuta all’interno delle cantine sottostanti il condominio, dove gli agenti hanno trovato il 41enne che tentava di rubare una costosa bicicletta.

L’uomo è stato portato in Questura, arrestato per tentato furto in abitazione e trattenuto in attesa del rito direttissimo.