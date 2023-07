Sicurezza ai giardini a lago di Como, la Questura chiede sicurezza nella zona e ordina all’amministrazione lo smaltimento delle macerie del minigolf.

L’area infatti resta sorvegliata speciale soprattutto in vista delle partite casalinghe del Como. In una comunicazione inviata a Palazzo Cernezzi la Questura mette nero su bianco le criticità nella zona chiedendo che vengano garantite le condizioni di sicurezza. “A metà agosto ricomincerà il campionato di calcio di Serie B che vedrà disputarsi partite nel vicino stadio per le quali la Questura chiede condizioni di sicurezza – si legge nei documenti del Comune di Como – con riferimento al materiale nell’area del minigolf, si chiede la rimozione e la messa in sicurezza prima della partita amichevole che si svolgerà il 12 luglio”.

L’amministrazione cittadina ha dunque affidato a una ditta di Meda l’incarico di rimuovere le macerie dell’oramai ex minigolf, di sistemare la recinzione divelta e infine di demolire la casetta con copertura in amianto che oggi risulta occupata abusivamente e per la quale è stato richiesto lo sgombero da parte della polizia locale, al fine di evitare che venga nuovamente occupata.

Un iter travagliato quello che ha accompagno il progetto per riqualificare i giardini a lago cittadini. Proseguono infatti gli accertamenti da parte degli uffici competenti del comune – dopo l’esclusione della prima e della seconda impresa per l’affidamento dei lavori – con la selezione di quelli dei soggetti presenti in graduatoria.

La consegna del cantiere è prevista per il mese di ottobre e dovrebbe durare un anno.