Allerta per il caldo anche in Canton Ticino, con il previsto aumento delle temperature annunciato per il fine settimana. Il Dipartimento della Sanità ha diffuso un avviso in cui si parla di “pericolo marcato”, un allarme di terzo livello (in una scala da uno a cinque) che corrisponde a temperature medie giornaliere superiori ai 25 gradi per almeno tre giorni consecutivi.

“Il Gruppo operativo salute e ambiente ricorda che in questo momento tutti devono proteggersi dal caldo” dice il comunicato. “Anche le persone che godono di buona salute possono soffrire forti disagi ed essere a rischio di sviluppare patologie gravi, quali il colpo di sole (o insolazione) e il colpo di calore. È quindi fortemente raccomandato ridurre le attività all’aperto nelle ore più calde, moderare l’esposizione al sole e attivare le misure di protezione sul lavoro”.

“Il caldo eccessivo comporta un forte stress termico per il nostro corpo, che cerca di ridurre la temperatura corporea tramite il sudore” aggiunge la nota. “Allo stesso tempo, l’aumento della sudorazione può causare un’ingente perdita di liquidi e la dilatazione dei vasi sanguigni provoca un abbassamento della pressione arteriosa. Ciò rischia di sovraccaricare il sistema cardiovascolare e può portare a malattie legate al calore come l’esaurimento da calore, il colpo di calore o il colpo di sole. Per questo motivo è importante adottare misure per mantenere il corpo fresco e idratato”.