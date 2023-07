Conto alla rovescia per la Randonnée Olimpica e della Famiglia-Fondazione Fabio Casartelli-Don Guanella. La manifestazione cicloturistica è in programma domenica 16 luglio. Per favorire i partecipanti gli organizzatori hanno deciso di non aumentare la quota associativa negli ultimi giorni mantenendo la quota di 35 Euro.

L’iniziativa ricorderà Fabio Casartelli, campione olimpico di ciclismo alle Olimpiadi di Barcellona 1992, originario di Albese con Cassano, scomparso in un incidente di gara al Tour de France del 1995 nella discesa del Col du Portet d’Aspet.

A breve verranno annunciati gli ex professionisti che hanno aderito all’evento, manifestazione che anche per questa edizione ha aderito alla formula non agonistica della randonnée con l’organizzazione tecnica curata del team Ghisallo Cycling Museum e tutte le informazioni sul sito www.fondazionecasartelli.it. Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito www.winningtime.it.

Da Valmadrera, nel lecchese, base dell’evento, i partecipanti potranno scegliere uno dei quattro percorsi previsti. Il tracciato lungo, di 205 chilometri con salita del Ghisallo, o quelli di chilometri 114 (2110 metri di dislivello con salita Onno, Colma -facoltativo Muro Sormano- e Ghisallo), chilometri 75 (980 metri di dislivello con salita Ghisallo) o chilometri 58 (600 metri di dislivello con salita Onno). La partenza sarà quella classica “alla francese”, da Valmadrera. Chi affronterà il tracciato più lungo potrà mettersi in viaggio dalle ore 7.00, mentre per gli altri lo start è previsto dalleore 7.30 alle 8.