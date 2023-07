Chiasso. Entra in un negozio armato di coltello viene bloccato dagli agenti ma ha un malore e perde la vita. E’ accaduto in Ticino, a Chiasso poco dopo le 08.45.

L’uomo – un 44enne, cittadino italiano, domiciliato nella regione – si sarebbe aggirato in apparente stato confusionale, urlando e impugnando un coltello, nell’area tra via Odescalchi e via Maestri Comacini. Il 44enne sarebbe poi entrato in negozio di via Maestri Comacini sempre sventolando l’arma e provocando dei danneggiamenti.

Il cittadino è stato individuato da una pattuglia della polizia Comunale di Chiasso. L’uomo è stato dunque disarmato e ammanettato ma è stato colto da un malore improvviso. Stando a una prima ricostruzione avrebbe perso conoscenza.

Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto che, dopo aver prestato le cure al 44enne, hanno provveduto al suo trasporto in ambulanza all’ospedale. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto.

In corso i necessari accertamenti per comprendere le cause e l’esatta dinamica dei fatti. Contestualmente alla raccolta delle testimonianze e ai rilievi tecnico scientifici, è stata disposta l’autopsia e sono stati acquisiti i filmati della videosorveglianza dell’esercizio commerciale.