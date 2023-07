Il piccolo paese di Cusino si stringe alla famiglia di Ivano Battaglia. Il 62enne rimasto coinvolto in un grave incidente ieri mattina poco dopo le 9 a San Bartolomeo Val Cavargna. In una località impervia nei pressi di Ponte Dovia. In base a quanto ricostruito era alla guida del trattore quando vicino ad una scarpata il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Troppo gravi le ferite riportate. Ingente mobilitazione da parte di soccorritori e forze dell’ordine. Difficile raggiungere il luogo dell’incidente. Sul posto gli uomini del soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio. In volo si sono alzati due elicotteri. L’uomo è stato soccorso in codice rosso. Quindi massima gravità e portato in elicottero all’ospedale di Varese dove è stato operato dove è poi deceduto. “Una notizia drammatica – spiega il sindaco di Cusino, Francesco Curti – residente ormai da 20 anni con la moglie nel nostro comune. Apprezzato da tutti, era da poco andato in pensione e si stava dedicando a sistemare la sua baita di Carlazzo”.