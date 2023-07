Alzate Brianza. Erba alta, piante incolte e sporcizia. E’ quando accade ad Alzate Brianza. Sono infatti diverse le segnalazioni arrivate dai cittadini del paese e di quanti abitano nelle vicinanze.

Nel mirino la mancata manutenzione e lo sfalcio della vegetazione. In alcuni casi risulta difficile accedere ai cestini della spazzatura. In altri addirittura sedersi sulle panchine dei tavoli per mangiare all’aperto vicino al laghetto.

Non sono immuni dalla situazione di incuria anche marciapiedi e vari camminamenti in cui spuntano piante e ancora vegetazione folta fuori da scuole, cimitero, parco giochi e centri sportivi.

Come detto sono molti i cittadini che hanno voluto segnalare lo stato di incuria e abbandono in cui versa il paese, chiedendo una soluzione in tempi rapidi al Comune. Amministrazione che da settimane è al centro delle polemiche politiche per la gestione ordinaria e straordinaria del paese.