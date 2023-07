Lombardia. Un’estate in montagna per giovani e famiglie: voucher gratuiti per cenare e pernottare nei rifugi e iniziative per valorizzare esperienze montane. Sono due i progetti approvati quest’anno dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell’ambito della “Legge per le Montagne di Lombardia”, presentati rispettivamente dal CAI (Club Alpino Italiano) regionale e dalle sottosezioni di Bergamo e Brescia.

“E’ nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle “sentinelle” montane, a cominciare da alpeggiatori e rifugisti, e la legge regionale vuole essere semplicemente una testimonianza concreta di rinnovata attenzione e sensibilità nei loro confronti -ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, in occasione della presentazione dei progetti avvenuta oggi a Palazzo Pirelli- Dobbiamo sviluppare politiche per la montagna ancora più incisive non solo nell’ottica dell’evento delle Olimpiadi invernali, ma anche su temi importanti come il turismo, la cultura del cibo e le sue tradizioni. Quando rimane viva e vissuta, la montagna è una sicurezza per tutti. Ma è anche una grande opportunità per l’indotto economico che può e sa generare: dai primi dati legati a prenotazioni e spostamenti, questa estate dovrebbe registrare un boom di presenze di famiglie ed escursionisti sui rifugi e sulle montagne lombarde alla riscoperta della natura e di una rinnovata socialità”.