Villa Olmo ospita questa sera la presentazione del nuovo campionato di serie B. Un evento organizzato dalla Lega di categoria con la collaborazione del Como 1907. L’inizio della cerimonia è fissato per le 20.30,con l’uscita del calendario verso le 21. Ospite d’onore, il cantante Edoardo Bennato, già da ieri in città (QUI l’articolo).

Sarà un torneo con 19 squadre finora certe. Sul fronte della ventesima, come è noto, non è stata accettata l’iscrizione della Reggina, che però ha annunciato ricorso. Il Brescia attende il ripescaggio. Ma non soltanto, hanno annunciato azioni a loro tutela anche il Perugia (sul campo retrocesso in C da terzultimo) e il Foggia, che ha perso la finale dei playoff di C con il Lecco. Per questi ricorsi l’inizio della B, fissato al 19 agosto, potrebbe anche slittare.

C’è la curiosità per conoscere il cammino del Como, con un calendario che sarà asimmetrico: in pratica l’andata sarà differente dal ritorno. Le squadre che si sono incontrate nel primo turno del torneo 2022-2023 non potranno sfidarsi nella giornata d’esordio 2023-2024. Problema che non si pone per gli azzurri di mister Moreno Longo, che nell’ultimo campionato hanno esordito contro il Cagliari, ora promosso in A.

I lariani mercoledì sono attesi dalla prima amichevole stagionale: alle 13 allo stadio SInigaglia attendono gli inglesi del Gillingham. La formazione britannica tra l’altro avrà al seguito avranno un buon numero di tifosi. Al termine dell’incontro il Como partirà per il ritiro di Bormio.