Violentata nella notte tra domenica e lunedì a Como, nella zona dei locali in piazza De Gasperi. E’ quanto ha denunciato, sotto shock, una turista austriaca di 18 anni, in vacanza nel capoluogo con un’amica. La giovane è stata soccorsa in via Brambilla, dove alloggiava, ed è stata portata in ospedale al Sant’Anna. Il presunto responsabile è indagato a piede libero per violenza sessuale. Indagano gli agenti della polizia della questura cittadina.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. In base alle prime informazioni, domenica sera la 18enne avrebbe raggiunto la zona di piazza De Gasperi per trascorrere la serata in un locale con l’amica. Qui le due giovani avrebbero conosciuto due ragazzi che lavoravano nel bar, con i quali si sarebbero intrattenute a lungo. Dopo la chiusura dei locali, i quattro si sarebbero allontanati insieme per poi separarsi. La 18enne è rimasta con uno dei due uomini mentre l’amica si sarebbe allontanata con l’altro.

Rimasti soli, l’uomo avrebbe iniziato a palpeggiare la 18enne e avrebbe poi proseguito, nonostante la contrarietà della giovane, che sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. Vista la reazione della ragazza, l’uomo avrebbe poi desistito.

Quando è riuscita ad allontanarsi, ferita e in stato di shock, la 18enne è tornata in via Brambilla, dove alloggiava con l’amica, alla quale avrebbe raccontato della violenza.

Le ragazze hanno chiesto aiuto e allertato i soccorsi. E’ intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Como. La 18enne è stata portata all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti e le cure. Ha una prognosi di 20 giorni.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, ai quali la 18enne ha raccontato quanto accaduto. La Procura di Como ha aperto un’indagine, coordinata dal magistrato Michele Pecoraro, che ha incaricato la sezione soggetti deboli della Questura delle indagini. Il presunto responsabile è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale, in attesa di ulteriori accertamenti.