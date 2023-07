Prima amichevole dell’anno per il Como, impegnato oggi allo stadio Sinigaglia contro gli inglesi del Gillingham. La gara è terminata 1-0 per la formazione britannica. Al termine gli azzurri sono partiti per il ritiro di Bormio.

Al di là di questa sfida, è il mercato a tenere banco. Sono ufficiali gli arrivi in azzurro del portiere Adrian Semper e dell’attaccante austriaco Marlon Moustapha. E’ certo anche l’ingaggio del centrocampista danese Oliver Abildgaard. La trattativa è conclusa.

Ieri, intanto, a Villa Olmo è stato presentato il calendario della stagione 2023-2024. Per il Como esordio a Venezia il 19 agosto. Per la squadra di mister Moreno Longo “prima” casalinga sette giorni dopo con la Reggiana al terzo turno, il 29 agosto, è stato programmato. l’attesissimo derby con il Lecco al Sinigaglia. Il calendario sarà asimmetrico, con andata e ritorno differenti. Nella prima di ritorno gli azzurri di mister Moreno Longo saranno impegnati in casa con lo Spezia. Nell’ultimo turno i lariani riceveranno il Cosenza. Il derby di ritorno a Lecco sarà il 27 febbraio allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Alla cerimonia il club lariano era rappresentato dal Ceo Dennis Wise e dal direttore generale Carlalberto Ludi. Al loro fianco tutto lo staff della società, che ha organizzato l’evento con la LegaB.

In ogni caso tutto potrebbe scalare, per effetto dei ricorsi di società che si ritengono penalizzate: la Reggina, che per ora non è stata ammessa per problemi economici – con il Brescia che attende il ripescaggio – il Perugia, che chiede di essere riammesso in B e il Foggia, che ha perso la finale dei playoff di serie C con il Lecco. La data di inizio della nuova serie B, ad oggi, non è dunque certa.