Un fine settimana classificato da bollino rosso per la viabilità autostradale, ma che nel territorio lariano non ha avuto pesanti criticità. Qualche rallentamento e code in ingresso sono state registrate alla barriera di Grandate. Ma i problemi veri oggi sono stati nella vicina Svizzera e sull’autostrada A2.

Tra lavori, traffico intenso e un veicolo in avaria a Mendrisio in direzione Sud, per gli automobilisti è stata una giornata di passione. Per muoversi in Canton Ticino nel pomeriggio è stato consigliato di evitare l’autostrada e di utilizzare la viabilità ordinaria. Incolonnamenti, sempre verso l’Italia, anche al Tunnel del San Gottardo fin dal mattino e alla dogana di Chiasso-Brogeda.

Tutto il fine settimana nel nostro paese è considerato da bollino rosso, sia per gli spostamenti dei vacanzieri, sia per chi ha voluto fare una gita al mare, in montagna o sui sempre più gettonati laghi, compreso quello di Como. Per questo motivo domani si attende un forte flusso di turisti di ritorno dalle loro mete, con ripercussioni sulle strade del territorio come la Regina, la Lariana e, sulla sponda lecchese del Lario, la 36, che collega la Valtellina a Milano.