È sfuggito alla sorveglianza dei genitori e ha guidato un gommone a motore in mezzo ai bagnanti. Durante la giornata di controlli sul Ceresio, il personale in servizio nelle vedette impegnate nella perlustrazione, nell’assistenza e nel salvataggio lungo le coste del Lago di Lugano, ha messo in sicurezza, ieri mattina, un minorenne alla guida di un gommone nella baia di Porlezza. Il giovane turista olandese navigava senza osservare i divieti posti in prossimità della spiaggia antistante il campeggio e il lido, fra i molti bagnanti presenti. Sono stati quindi contattati subito i genitori per portare a riva il ragazzo e il mezzo a motore.

Il pomeriggio di controlli è poi continuato con la squadra di salvataggio con i cani della Sics, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio assieme agli istruttori. Durante il pomeriggio sono state eseguite anche le esercitazioni davanti ai campeggi di Porlezza.

“La presenza costante e continua da parte delle vedette dell’Autorità di Bacino e della Guardia di Finanza sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti del lago. – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo –Ieri mattina infatti erano tantissimi i bagnanti che si tuffavano nel lago e giravano con i piccoli gonfiabili e una distrazione avrebbe potuto creare problemi. Molto importante, poi la convenzione sottoscritta con la Sics. Per tutto il pomeriggio di ieri, il personale in servizio è stato affiancato da tre cani addestrati proprio per interventi in acqua. Fortunatamente hanno dovuto eseguire soltanto le esercitazioni di salvataggio con grande interesse dei turisti”.