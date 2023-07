In Comune a Como ci sono almeno due progetti pronti per riqualificare la piana di Muggiò e far rinascere la cittadella dello sport. Quale sarà a prendere forma si potrà capire soltanto dopo che la Regione avrà sciolto la riserva sul nuovo centro federale degli sport del ghiaccio della Lombardia per il quale sono a disposizione oltre 25milioni di euro dal Pnrr. E’ chiaro che se si potrà contare su questi fondi si valuterà il progetto che include gli ingombri legati, appunto, al ghiaccio, che rimodulerebbero le altre aree. In caso contrario e, quindi senza il centro federale da 5mila posti, spazi e fondi sarebbero distribuiti diversamente. Per questo motivo nulla trapela. Ad oggi difficile dire quale delle due opzioni possa prevalere. Certo è che parlare di Muggiò vuol dire ridefinire tutto il ben noto contesto. Dalla piscina, chiusa dall’estate del 2019, al palazzetto. Non è chiaro quando e come la Regione deciderà e quale procedura vorrà adottare ma i contatti con Palazzo Cernezzi sono costanti.

Il sindaco: “Stiamo lavorando fin dal nostro insediamento”

Bocche cucite in giunta, il momento – spiegano – è delicato. Il sindaco, Alessandro Rapinese si limita a dire: “Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando alla rinascita della piana di Muggiò e abbiamo interagito con gli uffici regionali per farci trovare pronti. Siamo in partita e siamo dinamici”. L’amministrazione, non è un mistero, punta a intercettare i fondi, progetti e conti economici sono stati redatti tutto dipende ora dalle risorse.

Il derby con Varese



Ma non è un mistero neppure che la vicina Varese si sta muovendo nella stessa direzione con l’obiettivo di portare il centro federale nella città giardino. L’area individuata sarebbe quella intorno al nuovo palaghiaccio inaugurato solo qualche mese fa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’idea, supportata da giunta, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, provincia, camera di commercio e associazioni sportive, parte proprio dal nuovo impianto all’avanguardia per poi potenziare tutta la zona e altre attività sportive.

Insomma il derby c’è, nessuno è disposto a mollare il Comune di Como ha giocato d’anticipo facendosi trovare pronto, ma non è detto che questo possa bastare. La certezza è che la città ha bisogno di riqualificare la piana di Muggiò e di rispondere alle esigenze degli atleti del ghiaccio che si allenano nell’impianto di Casate che certo non versa in buona salute.