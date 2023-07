È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Canottieri Lario ai Campionati del Mondo Under 23 di Plovdiv, in Bulgaria.

Elisa Grisoni e Serena Mossi, nel due senza Pesi Leggeri, hanno conquistato l’oro davanti a Turchia e Thailandia con 14 secondi di vantaggio.

“È stata una bellissima gara; ce l’abbiamo messa tutta fin dall’inizio e in confronto alla gara dell’altro giorno abbiamo subito messo distacco rispetto alle nostre avversarie. È veramente stata una gara perfetta” ha dichiarato Serena Mossi.

Le fa eco Elisa Grisoni: “Sono molto felice per questa vittoria. Un ringraziamento a tutta la Canottieri e ai nostri allenatori da Stefano Fraquelli a Stefano Luoni e Yaro Rocek”.

Medaglia d’oro anche per Emanuele Castino nel quattro di coppia Pesi Leggeri. Dopo un inizio di gara senza esclusione di colpi con Canada e Germania, la formazione italiana è andata al comando e ha dettato il passo fino alla fine della gara. Seconda piazza per i tedeschi, terza per i canadesi.

Grandissima la felicità di Emanuele: “Grazie a tutti per averci sostenuti e portati a compiere questo importante risultato. Un grazie speciale a Yaro Rocek per avermi seguito in questo periodo a volte non semplice e in generale a tutti i nostri allenatori!”

Entusiasmo anche da parte del Presidente della Canottieri Lario Leonardo Bernasconi che ha commentato così i risultati: “Per la Canottieri Lario è una bellissima giornata! Avere tre atleti ai Mondiali e tornare con tre medaglie d’oro al collo è una grandissima soddisfazione. Come sempre, sono estremamente orgoglioso di ognuno di loro, in particolar modo di Emanuele che per arrivare fin qui ha affrontato alcuni momenti difficili, rialzandosi con forza e mostrando tutta la determinazione del grande atleta. Si unisce ai miei festeggiamenti tutto il mio Consiglio direttivo e i soci. Grazie Elisa, Serena ed Emanuele per queste emozioni”.

L’Italia ha concluso i Mondiali Under 23 in Bulgaria con la vittoria di 9 medaglie (5 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e il primo posto nel medagliere per nazioni.