Luka Buksa lascia la Briantea84 di basket in carrozzina e l’Italia: la sua nuova destinazione sarà infatti negli Stati Uniti. Dal prossimo agosto Buksa raggiungerà l’America per motivi di studio ai quali unirà la possibilità di continuare a giocare a basket in carrozzina per l’università.

Dopo tre anni di crescita nel settore giovanile del club canturino e nella serie A biancoblù con due scudetti (2021 e 2022), altrettante Coppa Italia (2020 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2021) le strade tra Luka e la Briantea si separano. Arrivato a in Brianza nell’estate del 2020, dopo aver mosso i primi passi nel mondo del basket in carrozzina in Croazia, con Briantea84 Buksa è riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale maggiore collezionando alcune convocazioni ai primi raduni.