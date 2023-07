Strade e marciapiedi di Como, l’amministrazione comunale stanzia 4 milioni di euro per interventi di riqualificazione.

La giunta ha approvato sei delibere contenenti altrettanti progetti di rifacimento. Interessati dagli interventi il marciapiede di via Rezzonico, che verrà realizzato in porfido, per un investimento di 125mila euro, quello di via D’Annunzio per 155mila euro, i marciapiedi di via Valleggio, via Castelnuovo, via Italia Libera, via Oltrecolle, via Bonomelli, via Col di Lana, via Foscolo, via Manzoni, Lungolario Trieste, Largo Leopardi per un costo complessivo di 650mila euro. Coinvolto nella riqualificazione, oltre al marciapiede di Lungolario Trieste, anche quello di viale Geno, da realizzare in porfido, nel tratto da piazza Matteotti alla passeggiata Ramelli per uno stanziamento di 600mila euro. Infine il marciapiede di via Castel Carnasino per 165mila euro.

Le strade da asfaltare sono invece viale Roosevelt, via Piadeni, via Sagnino, via Briantea, via del Lavoro, via per Cernobbio, via san Bernardino da Siena, via Magenta, Lungolario Trieste, via Regina Teodolinda, via Tibaldi per un intervento complessivo di 2 milioni di euro. Verranno riasfaltate anche via Muggiò, via Donatori di Sangue e via Canturina per un costo di 300mila euro.

In totale, i marciapiedi richiederanno uno stanziamento di 1.695.000 euro e gli asfalti di 2.300.000. “Mai nella storia di Como – si legge in una nota di Palazzo Cernezzi – sono stati stanziati fondi così ingenti per strade e marciapiedi”.

“Si tratta di interventi ulteriori rispetto a quelli di manutenzione già realizzati quest’anno – commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni – Andremo a migliorare complessivamente la viabilità, garantendo maggiore sicurezza delle strade e andando incontro alle esigenze dei cittadini”.