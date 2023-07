Arriva dal settore giovanile il nuovo innesto alle fila dell’Acqua San Bernardo Cantù. Si tratta di Gabriele Tarallo, ala classe 2004, che ha siglato un contratto triennale con il club biancoblu.

“Sono davvero felice – commenta il fondatore del Progetto Giovani Cantù, Antonio Munafò – che un ragazzo uscito dal nostro settore giovanile abbia firmato immediatamente un accordo con la Serie A2. È il perfetto coronamento del cammino che vorremmo per ogni nostro ragazzo ed è l’obiettivo che ci poniamo come Progetto Giovani. A questo si aggiunge il ritorno a Cantù di due ragazzi cresciuti nel PGC, come Luca Cesana e Curtis Nwohuocha, che sono stati anche protagonisti di una vittoria storica come quella del titolo Under 20. Credo siano davvero degli ottimi segnali che non solo premiano il nostro lavoro quotidiano e che ci spingono a impegnarci in palestra con ancora maggiore passione, ma che testimoniano anche la sinergia profondissima tra Pallacanestro Cantù e Progetto Giovani”.

Tarallo, a Cantù dal 2018, ha commentato così la firma del contratto: “Sono molto orgoglioso di essere rimasto a Cantù e di avere la possibilità di giocare ad alto livello nella città in cui sono cresciuto come uomo e come atleta”.