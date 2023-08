La Casa di Comunità di Mariano Comense avvia i primi servizi da domani con l’apertura, tutti i mercoledì, del Punto Unico di Accesso e dell’ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità. I servizi, in questa prima fase, saranno attivati dalle ore 8.30 alle ore 15.30, tutti i mercoledì. Si trovano al piano Zero dell’edificio A dove c’è l’area del Poliambulatorio. Da settembre i giorni di apertura passeranno a due e saranno accompagnati anche dall’apertura dello sportello Scelta e revoca e dello sportello Protesi/Ausili/Medicina Integrativa.

I prossimi lavori finanziati dal Pnrr

La Casa di Comunità di Mariano Comense vedrà in autunno anche l’avvio dei lavori finanziati dal Pnrr con 2 milioni e 700mila euro, lavori la cui durata è prevista in un anno e mezzo. Il cantiere interesserà in particolare l’edificio D dove saranno realizzati tra gli altri gli ambulatori e gli studi medici per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la continuità assistenziale e gli infermieri di Famiglia e di Comunità; il Punto Unico di Accesso. La Casa di Comunità di Mariano Comense, come detto, afferisce al Distretto di Cantù-Mariano Comense, diretto dal dottor Carmine Paparesta. “Proseguiamo come da cronoprogramma con l’implementazione delle reti di prossimità – sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – E’ un processo graduale che entro la fine dell’anno registrerà ulteriori significative realizzazioni nell’ambito del Distretto di Cantù-Mariano Comense”.

Il Punto Unico di Accesso

Il Punto Unico di Accesso (Pua) è uno sportello con funzione orientativa sui servizi sanitari e socio-sanitari e le soluzioni rispetto alle problematiche prospettate dal cittadino. Attraverso il Pua, se necessario, il cittadino è messo in contatto con l’ambulatorio degli infermieri di Famiglia e di Comunità. In base alle necessità e al quadro clinico, gli infermieri possono effettuare interventi al domicilio del paziente preso in carico.

Da domani entrambi i servizi saranno aperti tutti i mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 15.30. Gli sportelli si trovano al piano Zero dell’edificio A dove c’è l’area del Poliambulatorio, nel presidio Felice Villa a Mariano Comense.