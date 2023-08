Si è riunita nelle scorse ore l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B con tutte le società presenti. Serie in cui milita anche il Como 1907.

I nuovi componenti del Consiglio direttivo

In apertura si è proceduto all’elezione dei nuovi componenti del Consiglio direttivo e contestualmente del vicepresidente, dopo l’uscita dall’associazione di alcuni consiglieri in seguito al passaggio in altra categoria dei loro club di riferimento. Eletti alla prima votazione il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini, l’amministratore delegato dell’As Cittadella Mauro Michelini e il socio e consigliere del F.C. Sudtirol Federico Merola. A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B eletto il presidente dell’Ascoli calcio Carlo Neri. ‘Un Consiglio di spessore e autorevole’ lo ha definito il presidente Mauro Balata nell’augurare buon lavoro al nuovo direttivo. I consiglieri eletti vanno ad aggiungersi a Giuseppe Corrado, Dario Mirri e naturalmente Mauro Balata e Carlo Neri oltre agli ‘indipendenti’ Andrea Messuti e Mauro Pizzigati.

Approvato all’unanimità il budget della stagione sportiva 2023/24 che va nella direzione di un ancora maggiore efficientamento rispetto al passato.

La data di inizio del campionato, le società unite: “Si parta il 19 agosto”

Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. “In questo modo – si legge nel comunicato diffuso – i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B. Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine, per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi”.

Infine confermati anche per la stagione sportiva 2023/24 gli attuali format playoff/playout, così come i criteri per la classifica avulsa e il numero di sostituzioni (che restano cinque).

L’area commerciale e marketing ha comunicato all’Assemblea l’incremento del 61% dei contratti di sponsorship della Lega B, a dimostrazione di un grande interesse da parte del mercato sul valore del campionato.