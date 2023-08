Comunicare meglio in Terapia Intensiva: donazione del Rotary Como Baradello ALL’Asst lariana di una tavola comunicativa. Le tavole realizzate su un supporto rigido, in materiale lavabile e disinfettabile. Da un lato ci sono icone che rappresentano le principali domande nonché bisogni assistenziali di un paziente ricoverato (dove mi trovo?, ho freddo, ho caldo, non sento, …) con una breve descrizione del concetto raffigurato, sia in italiano sia in inglese. Dall’altro lato, invece, sono riportate le lettere dell’alfabeto, i numeri (da 0 a 9), sì, no, non so, un’immagine del corpo umano. Indicando con il dito gli appropriati elementi iconografici, il paziente, impossibilitato a parlare o ad esprimersi, può così comunicare.

L’ideatore Baj: “Nasce dalla mia esperienza personale”

“L’idea di realizzare una tavola di comunicazione per i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva nasce dalla mia esperienza personale. Da novembre del 2020 fino a marzo del 2021 sono stato ricoverato a causa del Covid. Ho trascorso lunghi mesi all’ospedale Sant’Anna prima e poi per la riabilitazione anche all’ospedale di Menaggio. Una volta dimesso mi è sembrato bello poter ricambiare, in qualche modo, l’impegno e la passione del personale che si è preso cura di me e che mi ha salvato la vita. Così insieme agli amici del Rotary Club Como Baradello, di cui sono stato presidente nell’ultimo anno e il cui testimone ora è passato alla dottoressa Mariangela Ferradini, che pure ha seguito il progetto, abbiamo finanziato la realizzazione della tavola di comunicazione. Nell’occasione abbiamo regalato anche una serie di pannelli fotografici del nostro territorio per abbellire i corridoi del reparto”. Così Cesare Baj, un passato da editore, progettista di giocattoli e gadget scientifici, pilota di idrovolanti e vice presidente dell’Aero Club di Como, spiega il senso della donazione (dieci tavole di comunicazione e 47 pannelli fotografici) effettuata in favore di Asst Lariana.