Coda di 5 chilometri nel pomeriggio tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana Svizzera. Traffico di partenza e traffico di rientro oggi sulla A9. I disagi maggiori in direzione Nord come segnalato da Autostrade per l’Italia. Ma non sono mancati rallentamenti anche verso Sud e al casello di Grandate. Del resto questo weekend è classificato da bollino nero per quanto riguarda la rete autostradale in direzione dei luoghi di vacanza di mare e di montagna. La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.