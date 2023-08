Inizierà con il raduno del prossimo 18 agosto la stagione della nuova Pallacanestro Cantù. Completo lo staff tecnico.

Agli ordini di Meo Sacchetti, capo allenatore per il secondo anno consecutivo, ci saranno coach Devis Cagnardi, che ricoprirà il ruolo di primo assistente, e Tommaso Sacchetti (figlio di Meo Sacchetti), che, oltre a sedersi in panchina come secondo assistente, continuerà a svolgere la mansione di video analyst.

Confermato nella sua veste di preparatore fisico Luciano D’Ancicco, che in queste ultime settimane ha tenuto i contatti con gli atleti del roster della prossima stagione per consentire a tutti di arrivare nella migliore condizione possibile al raduno.

Tommaso Sacchetti: “Felice di questa opportunità”

“Sono molto felice – commenta Tommaso Sacchetti – di questa opportunità. Lavorare con il proprio padre da un lato è una fortuna, perché lo si conosce personalmente, dall’altro aumenta sicuramente il carico di pressione. Con tutto lo staff tecnico abbiamo costruito la squadra centrando gli obiettivi del mercato estivo, partendo dalle conferme di Berdini, Bucarelli, Nikolic e Baldi Rossi. Sono sicuro che con Devis e Luciano lavoreremo al meglio per far esprimere i giocatori al massimo del loro potenziale”.

D’Ancicco: “Ho trovato tutti i ragazzi carichi e motivati per questa nuova avventura”

“Personalmente – commenta Luciano D’Ancicco – sono estremamente felice e orgoglioso di ripartire con la nuova stagione e per questo ringrazio la società. In vista del prossimo campionato ci sono stati dei cambiamenti nel roster e quindi, sin da subito, ci siamo messi in contatto con i nuovi giocatori per inviare dei programmi di lavoro estivo che permettano loro di arrivare preparati ai primi giorni di preseason. Ovviamente questo è stato fatto anche per chi già c’era l’anno scorso. Devo dire che ho trovato tutti i ragazzi carichi e motivati per questa nuova avventura”.