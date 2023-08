L’allarme è scattato intorno alle 18 sui monti sopra San Bartolomeo Val Cavargna in località impervia nella zona sotto la bocchetta di Careggio. La richiesta di intervento è stata attivata in codice rosso. Quindi massima gravità. In volo si è alzata l’eliambulanza, operativo il soccorso alpino. A dare l’allarme due escursionisti di passaggio che da quanto si apprende avrebbero notato il corpo immobile di un uomo riverso a terra. L’uomo era purtroppo già deceduto.

Ancora non si conoscono le generalità e le cause del decesso. Difficilissimo raggiungere il luogo, sono in corso le operazioni di recupero. Soltanto allora si potrà procedere con l’identificazione e capire di più sulle cause della morte. Due le ipotesi: una caduta o un malore fatale. Mobilitati anche i carabinieri di Menaggio che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.