Il Comune di Como cambia i piani, a Natale il mercatino ci sarà ma sarà ridimensionato e sarà ospitato in piazza Perretta, appena liberata dalle auto. La giunta ha messo mano alla deliberazione dello scorso 23 giugno nella quale venivano espresse le linee di indirizzo che specificavano contenuti e modalità di realizzazione per quest’anno della manifestazione natalizia. Il nuovo documento rettifica e integra il precedente e specifica che il mercatino ci sarà con un massimo di 25 casette in legno che per la vendita (senza somministrazione) di prodotti anche alimentari “preferibilmente artigianali e tipici del territorio”. Si legge. Altre tre casette saranno collocate in piazza Grimoldi per ospitare a rotazione associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva del capoluogo che ne facciano richiesta e secondo un calendario predefinito. Cambieranno anche le modalità della quota di beneficenza dopo i problemi registrati lo scorso anno.

Gli altri bandi

Quest’anno piazza Cavour – è noto – sarà destinata ad ospitare la pista del ghiaccio. Due le offerte che hanno risposto al bando e che ora saranno valutate da un’apposita commissione. Nello stesso bando è previsto che il gestore si occuperà anche dello spettacolo pirotecnico di capodanno.

L’amministrazione procede anche con l’avviso per la sponsorizzazione tecnica dell’albero di Natale in piazza Duomo. Gli operatori interessati avranno tempo per presentare le offerte fino al 16 settembre.

Gli eventi natalizi sono in programma dal 26 novembre al 7 gennaio. Come è ormai noto la giunta comunale lo scorso anno ha deciso di dire addio al modello Città dei Balocchi per promuovere incarichi divisi e bandi separati e quest’anno sta cercando di anticipare i tempi.