Nuovi furti in abitazione nel Comasco. Dopo gli ultimi colpi tentati o messi a segno la scorsa settimana tra San Fermo della Battaglia e Capiago Intimiano, ieri si sono verificati altri due episodi a Erba. Secondo quanto ricostruito, tra le 22.30 e le 23 i ladri si sarebbero introdotti in una casa di via Clerici, forzando una portafinestra, e sarebbero riusciti a rubare cinque orologi da uomo, due da donna, di cui uno in oro e vari monili in oro. In casa si trovava il figlio del proprietario, che dormiva e non si sarebbe accorto di nulla. La refurtiva è stata poi trovata da un vicino di casa e riconsegnata. Secondo i carabinieri, è possibile che i ladri abbiano visto un’auto delle forze dell’ordine di passaggio e, pensando di essere stati scoperti, siano fuggiti abbandonando gli oggetti rubati.

L’episodio, sempre secondo i militari, sarebbe collegato a un altro furto avvenuto poco prima. In un’abitazione di via Colombo è stata esportata una cassaforte con 30mila euro in contanti e due fucili da caccia al suo interno. La cassaforte vuota e i fucili sono stati poi ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicina alla casa dove è avvenuto il furto. Il proprietario di casa è stato denunciato in quanto non aveva dichiarato il possesso delle armi in casa.

I militari pensano possa essersi trattato della stessa banda di ladri che si sarebbe divisa sui due colpi.

Le zone dell’Erbese e dell’Olgiatese sarebbero prese d’assalto durante i weekend. Per questo da tempo sono stati intensificati i controlli serali e notturni delle forze dell’ordine. Importante tenere sempre alta l’attenzione, anche tra vicini di casa, allertando subito carabinieri o polizia in caso di persone sospette di passaggio davanti alle abitazioni.