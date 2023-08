Grande folla a Isola d’Ossuccio per l’ultimo saluto a Don Giuseppe Tentori, parroco della comunità fino al 2016.

Commosso il ricordo del cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como: “non si è mai risparmiato nella cura pastorale verso le singole persone, accompagnandole con discrezione, amore e rispetto, nelle diverse comunità nelle quali è stato inviato: a Rebbio, come vicario parrocchiale, in seminario come padre spirituale, quindi come parroco a Como, S. Eusebio; priore a Como S. Bartolomeo, infine qui a Isola di Ossuccio, prima come parroco e poi come collaboratore nella comunità pastorale di Lenno e Isola.

Unitevi a me nel ringraziare il Signore per la sollecitudine, la passione per il servizio pastorale che ha animato da sempre il nostro amato don Giuseppe”.