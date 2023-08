Regione Lombardia ha comunicato che erogherà 3 milioni e 300 mila euro ai 45 comuni Lombardi che ne hanno fatto richiesta per sostenere le spese effettuate per mettere in sicurezza gli edifici pubblici danneggiati dall’ondata di maltempo dello scorso luglio e che ospitano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado.

I fondi saranno erogati alle amministrazioni per 157 interventi.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in una nota ha espresso la sua soddisfazione: “Ad inizio agosto abbiamo messo a disposizione le risorse regionali per fronteggiare le difficoltà. Durante queste settimane i nostri uffici hanno lavorato intensamente con i Comuni per soddisfare le loro richieste. Ed oggi siamo riusciti a coprire il 100% delle istanze degli enti. L’obiettivo è quello di far riprendere ai nostri ragazzi il loro percorso scolastico a settembre senza difficoltà”.

Al momento attuale, stando all’elenco diffuso dalla Regione, in provincia di Como solo la scuola media Ruffo di Alzate Brianza rientra tra quelle per cui verranno disposti i fondi.