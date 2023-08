Salvare l’ospedale di Menaggio. E’ l’obiettivo della raccolta firme organizzata dalla Uil del Lario. L’iniziativa si svolgerà sabato 9 settembre in piazza Duomo a Como dalle 10.00 alle 12.00.

Come si legge nella nota stampa inviata dal sindacato la finalità dell’iniziativa è “portare anche nel capoluogo di provincia un banchetto per la raccolta firme per salvare l’Ospedale di Menaggio”. Alla proposta hanno aderito una rappresentanza del Comitato Civico per l’Ospedale di Menaggio e una rappresentanza dell’Anpi.

A giugno scorso a lanciare l’allarme per la struttura sanitaria era stato il Comitato Civico Menaggio che aveva denunciato come “l’ospedale Erba Renaldi di Menaggio, dal 2019 a oggi è stato via via ridimensionato. La geografia di questa zona rende più che mai necessario salvaguardare il presidio sanitario, per garantire la necessaria assistenza ai residenti”.

Nei giorni scorsi a rassicurare sul futuro del presidio è stato il direttore generale dell’Asst Lariana Fabio Banfi presentando il piano di sviluppo che prevede il potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza, dell’area internistica e dell’attività specialistica ambulatoriale. Sviluppo delle reti di prossimità (Case di Comunità e Ospedale di Comunità) e dell’assistenza domiciliare, rafforzamento della presa in carico dei pazienti cronici. Queste le due principali linee di intervento che Asst Lariana potrà assicurare per l’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio.