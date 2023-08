Incidente in Canton Ticino, sull’autostrada A2 a Rancate. Alle 7.15 di oggi, un 19enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto viaggiava in sella a una moto in direzione Nord. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il centauro si è scontrato con l’auto guidata da un 27enne cittadino ucraino residente in Lituania che lo precedeva e che in quel momento avanzava a velocità ridotta a causa di alcuni rallentamenti del traffico.

A seguito del violento impatto, il motociclista è stato sbalzato dal veicolo ed è caduto a terra.

A Rancate, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. Dopo aver prestato le prime cure hanno provveduto a trasportare il 19enne in ambulanza all’ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, l’uomo ha riportato ferite di media gravità.