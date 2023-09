Era nato a Como ma era residente ad Amantea in provincia di Cosenza. Francesco paradiso, 27 anni, è morto nelle scorse ore mentre stava assistendo allo spettacolo dei fuochi pirotecnici travolto da un treno in transito. E’ accaduto a Campora San Giovanni di Amantea nella tarda serata di ieri, in conclusione dei tradizionali festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Il 27enne, in base a quanto ricostruito fino ad ora, si sarebbe posizionato vicino a binari per assistere allo spettacolo ma un treno Intercity, proveniente da Reggio Calabria, lo ha travolto. Nonostante l’intervento dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare.