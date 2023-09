Open day in programma nei sei distretti dell’Asst Lariana per la somministrazione delle vaccinazioni anti-pneumococco e anti Herpes Zoster. Si parte venerdì 8 settembre dalla Casa di comunità di Olgiate Comasco, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Gli altri appuntamenti sono, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, l’11 settembre alla Casa di comunità di Menaggio, il 12 settembre a Ponte Lambro, il 13 a Fino Mornasco, il 18 e il 25 settembre alla Casa di Comunità di via Napoleona a Como, il 22 settembre alla Casa di comunità di Cantù.

Le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutti i soggetti con patologie croniche e ai nati dal 1952 al 1958. L’accesso è libero, senza prenotazione, con tessera sanitaria ed eventuale documentazione da sottoporre al medico vaccinatore.

Il vaccino antipneumococco è utile per prevenire le malattie conseguenti a un’infezione batterica causata dallo Streptococco Pneumoniae come, ad esempio, polmonite, meningite, artrite settica. Quello anti herpes-zoster è in grado di ridurre i casi di nevralgia post-erpetica e i casi clinici di Zoster, meglio noto come fuoco di Sant’Antonio.

Sempre nel mese di settembre, dal 18 al 22, l’Asst Lariana promuove la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Con l’unità di Chirurgia Maxillo-Facciale all’ospedale Sant’Anna, verranno organizzate giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. Le visite si svolgeranno dalle 13 alle 13.30; per la prenotazione, obbligatoria, è possibile scrivere alla mail makesense@asst-lariana.it oppure telefonare ai numeri 031/585 9420 o 9421 a partire da oggi.

Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia, cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa.