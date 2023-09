Smart & Start Italia, Brevetti+ e NODES. Sono le sigle dei progetti di finanziamento rivolti alle startup e alle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) che verranno presentati a ComoNExT – Innovation Hub giovedì 14 settembre nel corso dell’evento “Finanziamenti per progetti d’innovazione”. Durante i lavori, che si svolgeranno in presenza nell’Auditorium di ComoNExT a Lomazzo a partire dalle 10.00, verranno illustrate le finalità dei finanziamenti e le modalità di accesso. La partecipazione all’incontro è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria: per info www.comonext.it

ComoNExT – Innovation Hub gioca un ruolo di primo piano nell’attività di affiancamento e supporto alle imprese nella fase di stesura dei progetti da candidare, sui bandi per ottenere i finanziamenti e lungo tutto il percorso di sviluppo tecnico dei progetti stessi, fino alla fase conclusiva di rendicontazione.

Soliano: “Supportiamo le imprese “

“ComoNExT ha acquisito negli anni grandi capacità di gestione degli strumenti di finanza agevolata. Questo ci consente di supportare le imprese sia dal punto di vista dello sviluppo tecnico dei progetti di innovazione, ma anche nella gestione burocratica dei bandi – regionali, nazionali, europei – attraverso i quali le imprese possono ottenere finanziamenti anche importanti”. Così Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT – Innovation Hub e ceo di C.NEXT spa.

In occasione dell’incontro verranno in particolare approfonditi tre canali di finanziamento a disposizione di startup e Micro Piccole Medie Imprese in questo periodo e nei prossimi mesi.

I progetti e gli incentivi

Smart & Start Italia è l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy gestito da INVITALIA (agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia) per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative.

Brevetti+ è, invece, uno strumento di finanziamento per microimprese e PMI, anch’esso di INVITALIA, che ripartirà il 24 ottobre 2023 e grazie al quale potranno essere valorizzati i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata.

Infine, dal 1° settembre al 31 ottobre saranno a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese anche i bandi NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile), l’ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per supportare la crescita sostenibile e inclusiva nel campo della “doppia transizione”: digitale ed ecologica.