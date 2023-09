La Notte Bianca dello Sport.

Dal pomeriggio di oggi e fino 17.00 alle 23.00 in viale Puecher a Como appuntamento dedicato alla promozione dello Sport in città, presenti 36 associazioni sportive, che gratuitamente e grazie alla presenza di personale qualificato, hanno proposto la propria attività sportiva. Possibile sperimentare differenti discipline, tra cui arti marziali, giochi di squadra, mountain bike, canottaggio, scacchi, pole dance.

Le associazioni di nuoto, pallanuoto e sport del ghiaccio hanno avuto modo di proporre i propri corsi durante la manifestazione, invitando gli interessati a recarsi successivamente nelle rispettive sedi di allenamento per una prova gratuita.



La manifestazione aderisce all’edizione 2023 della Settimana europea dello Sport. Un progetto che, attraverso la campagna #BeActive, vuole sostenere la pratica sportiva e promuovere sani e corretti stili di vita per valorizzare il benessere psicofisico della popolazione.

In tutta la zona previsto il divieto di sosta ma non sono mancate le auto parcheggiate e rimosse, quasi tutte con targa straniera. Qualcuno ha sollecitato cartelli scritti anche in inglese per rendere il divieto più chiaro anche ai tanti turisti che si riversano in quell’area.